النيابة تأمر بتشريح جثة أربعيني للاشتباه في وفاته جنائيا بالقاهرة  

قررت النيابة العامة انتداب الطب الشرعي لتشريح جثمان شخص في العقد الخامس من العمر، لبيان سبب الوفاة، كما طلبت تحليل عينه من أحشاء المتوفي في المعمل الكيماوي الخاص بمصلحة الطب الشرعي، لبيان ما إذا كانت تحتوي على مواد سامة من عدمه.

التصريح بدفن الجثة واستدعاء الأسرة

وصرحت النيابة بدفن الجثة، كما كلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول ملابسات الوفاة، لوجود شبهة جنائية، وطلبت استدعاء أسرة المتوفي لسماع أقوالها حول ملابسات الواقعة، وإذا كانت تتهم أحدا بالتسبب في الوفاة أم لا.

إخطار من مستشفى الدمرداش لقسم الوايلي

كان مأمور قسم شرطة الوايلي تلقى إخطارا من مستشفي الدمرداش بوصول شخص في العقد الخامس من العمر، ويعاني من حالة إعياء شديدة قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة أثناء محاولة إسعافه، كما أفاد الأخطار بوجود اشتباه في وفاته جنائيا، وتبين من الفحص أن المتوفي يدعى محمود م «48 سنة»، ولم تظهر أي إصابات ظاهرية عليه، وتم تحرير محضر بالواقعة، كما أخطرت النيابة العامة للتحقيق.