تشريح جثة شخص عثر عليه داخل شقته بالهرم لبيان سبب الوفاة

قررت النيابة العامة تشريح جثة شاب عثر عليها داخل شقته بالهرم، كما قررت النيابة العامة أخذ عينات من المتوفي لإجراء تحليل الكشف عن تعاطي المواد المخدرة من عدمه، لبيان هل توجد شبهه جنائية في الواقعة من عدمه، وصرحت بالدفن.

العثور على الجثة

تلقي مأمور قسم شرطة الهرم بلاغا من الأهالي بالعثور على شاب متوفي داخل شقته في دائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور على جثة شخص يدعى «م ه ن» في العقد الرابع من العمر.

وبالفحص تبين أنه يرتدي كامل ملابسة الداخلية والخارجية، وخلو الجثة من أي إصابات خارجية، وسلامة جميع منافذ الشقة، كما تبين عدم وجود بعثرة في محتويات الشقة.

وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وهل توجد شبهه جنائية في الوفاة من عدمه، كما قررت النيابة العامة استدعاء أسرة المتوفي لسماع أقوالها حول الواقعة وملابساتها، واستعجلت النيابة العامة تحريات المباحث حول الواقعة.

الطب الشرعي: سباك 15 مايو مات بسبب السقوط من أعلى

وفي سياق آخر قال مصدر بالطب الشرعي، إنه تم الانتهاء من تشريح جثمان شخص يدعي «م ح م» في العقد الرابع من العمر ويعمل سباك، والذي عثر على جثته أسفل عقار بمنطقة 15 مايو، وذلك بناءا على قرار النيابة العامة بإجراء الصفة التشريحية للمتوفي لبيان سبب الوفاة وهل توجد شبهه جنائية من عدمه.

وأضاف المصدر، أن التقرير المبدئي الخاص بوفاة السباك، ترجع إلى السقوط من أعلى وعدم وجود شبهه جنائية.