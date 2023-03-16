صعود مؤشرات البورصة المصرية بمنتصف تعاملات الخميس.. و«الثلاثيني» الأعلى

صعدت مؤشرات البورصة المصرية، في منتصف تعاملات جلسة آخر الأسبوع، وارتفع مؤشرها الرئيسي «إيجي إكس 30» 2.07% إلى مستوى 15.029 نقطة، وارتفع مؤشر «إيجي إكس 50» بنحو 1.36% إلى مستوى 2.519 نقطة، وبلغ رأس المال السوقي 968.401 مليار جنيه.

ارتفاع في مؤشرات البورصة المصرية

بارتفاع طفيف، سجل مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70» نمواً قدره 0.29% إلى مستوى 2.571 نقطة، وصعد مؤشر «إيجي إكس 100» الأوسع نطاقاً 0.57% إلى مستوى 3.833 نقطة، وهما ضمن مؤشرات البورصة المصرية.

65 شركة تحقق نمواً

ارتفعت أسهم 65 شركة، عبر تنفيذ 34151 عملية بقيمة 772.179 مليون جنيه من خلال 293.178 سهم، فيما تراجع أداء 60 شركة نفذت 12.004 عملية بقيمة 155.398 مليون جنيه عبر 196.376 سهم، فيما حافظ 72 شركة على أدائها بعدد عمليات 1.578 بقيمة 10.086 مليون جنيه، و11.260 سهم.

مؤشرات البورصة المصرية والمبيعات

استحوذ المصريون والأجانب على أغلب عمليات البيع، بصافي 121.837 مليون جنيه للأول وصافي 43.255 مليون جنيه للثاني، فيما بلغ صافي مشتريات العرب 156.092 مليون جنيه، بعصود مؤشرات البورصة المصرية.