افتتاح قاعة أنشطة رياضية لفتيات كلية الدراسات الإسلامية بالإسكندرية (صور)

أعلنت كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات في جامعة الأزهر بالإسكندرية، عن افتتاح أول قاعة رياضية لممارسة الأنشطة الطلابية والمواهب وريادة الأعمال بالمبنى الجديد في الكلية، تشجيعا لهن على ممارسة الرياضة.

وبحسب بيان كلية الدراسات الاسلامية والعربية للبنات في جامعة الأزهر بالإسكندرية، فإن الدكتور سلامة داوود، رئيس جامعة الأزهر، والدكتورة جاكلين عازر نائب محافظ الإسكندرية، والدكتورة سعيدة محمد صبح، عميد الكلية، أزاحا الستار عن اللوحة التذكارية للقاعة الجديدة بحضور لفيف من أساتذة الكلية.

متنفس للأنشطة الفنية والرياضية

وأكدت الكلية أن افتتاح القاعة جاء في إطار تنفيذ رؤية الجامعة بضرورة وجود متنفس للأنشطة الفنية والرياضية المختلفة للطالبات داخل الكلية.

وأشارت إلى أنه تم في داخل القاعة عمل عرض رياضي صغير لإحدى مهارات فن الكاراتيه، كما استعرضت بعض الطالبات لوحاتهن الفنية وبعض الأشغال اليدوية.

فرحة الطالبات بالأنشطة الرياضية

وعبرت الطالبات عن سرورهن بتشجيع الكلية لكل تلك الأنشطة الطلابية المتنوعة التي ترفع مستوى المهارات، وتمنحهن الفرصة للعطاء الدراسي بشكل أوفر.