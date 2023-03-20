ضبط 3 متهمين ببيع أجهزة للغش في امتحانات الثانوية العامة بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من ضبط القائمين على الترويج لبيع أجهزة تُستخدم للغش في امتحانات المرحلة الثانوية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ورصدت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، قيام أحد الأشخاص بإنشاء صفحة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، ومجموعة بتطبيق «واتس آب»، والترويج من خلالهما لبيع أجهزة هواتف محمولة على شكل «فيزا كارد» بقصد استخدامها للغش في امتحانات الثانوية العامة.

ضبط المتهمين

وعقب تقنين الإجراءات، وبالتعامل الفني، أمكن ضبط 3 أشخاص حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة شبرا، وبحوزتهم 4 أجهزة صغيرة على شكل «فيزا كارد» يعمل كهاتف محمول، و4 سماعات صغيرة، و3 هاتف محمول.

وبمواجهة المتهمين، اعترفوا بحيازتهم المضبوطات بقصد الاتجار بين أوساط طلاب المرحلة الثانوية لاستخدامها كوسيلة للغش في الامتحانات، والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهم، كما أضافوا بتحصلهم على المضبوطات من القائمين على الصفحة المشار إليها.

اعتراف المتهمين

وباستهداف المتهمين أمكن ضبطهم، منهم شخصان لهما معلومات جنائية، ومقيمان بنطاق محافظة القاهرة، وعُثر بحوزتهما على 6 أجهزة صغيرة على شكل «فيزا كارد» يعمل كهاتف محمول، و6 سماعات صغيرة، و4 هاتف محمولة.

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وحبسهم.

يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم بشتى صورها، ولاسيما الجرائم المعلوماتية المستحدثة المرتكبة عبر صفحات الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي.