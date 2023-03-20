«الأرصاد» تحذّر من طقس آخر أيام الشتاء: شديد البرودة وممطر

حذّرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من استمرار انخفاض درجات الحرارة اليوم، آخر أيام فصل الشتاء، بسبب الكتل الهوائية القادمة في طبقات الجو العليا من جنوب شرق أوروبا أعلى البحر المتوسط، يواجهها امتداد منخفض جوي يعمل على تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة، ويسود طقس غائم جزئيا على جميع مدن الجمهورية خلال ساعات النهار.

رياح نشطة وانخفاض درجات الحرارة

وقالت الدكتورة منار غانم، عضو الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في تصريح لـ«الوطن»، إنّ نشاط الرياح الشمالية الغربية يستمر، وتتراوح سرعاتها بين 30 إلى 40 كيلومترا في الساعة على مدار اليوم، ما يزيد الشعور بالطقس البارد خلال ساعات النهار وطقس شديد البرودة مع بداية ساعات المساء، حيث تسجل الصغري 14 درجة مئوية بالقاهرة الكبرى، كما يسود طقس شديد البرودة بالمدن الجديدة وشمال الصعيد، مع تزايد فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية وصولا إلى القاهرة الكبري.

درجات الحرارة اليوم

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم، فهي كما يلي.

- القاهرة 20 - 12

- العاصمة الإدارية 21 - 11

- أكتوبر 20 - 12

- بنها 20 - 12

- دمنهور 19 - 12

- وادي النطرون 20 - 11

- كفر الشيخ 21 - 12

- المنصورة 20 - 12

- الزقازيق 21 - 13

- شبين الكوم 20 - 12

- طنطا 20 - 12

- دمياط 19 - 12

- بورسعيد 20 - 13

- الإسماعيلية 21 - 11

- السويس 21 - 12

- العريش 20 - 10

- رفح 19 - 10

- رأس سدر 24 - 14

- نخل 19 - 09

- كاترين 15 - 06

- الطور 23 - 15

- طابا 20 - 14

- شرم الشيخ 23 - 16

- الإسكندرية 19 - 11

- العلمين الجديدة 18 - 12

- مطروح 18 - 13

- السلوم 19 - 12

- سيوة 20 - 11

- رأس غارب 23 - 15

- الغردقة 23 - 16

- سفاجا 24 - 15

- مرسى علم 24 - 14

- شلاتين 27 - 14

- حلايب 23 - 15

- أبو رماد 25 - 14

- رأس حدربة 23 - 15

- الفيوم 21 - 11

- بني سويف 21 - 11

- المنيا 22 - 11

- أسيوط 22 - 10

- سوهاج 23 - 11

- قنا 24 - 11

- الأقصر 25 - 12

- أسوان 24 - 12

- الوادي الجديد 25 - 12