لماذا عادت درجات الحرارة إلى الانخفاض مرة أخرى؟.. «الأرصاد» توضح

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن سبب استمرار انخفاض درجات الحرارة التي تشهدها البلاد منذ أول أمس، مرجعة السبب إلى مصادر الكتل الهوائية التي تؤثر على البلاد، والقادمة من جنوب أوروبا مرورا بالبحر المتوسط، فضلا عن منخفض جوي في طبقات الجو العليا، يعمل على تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة، التي تحجب جزءا من أشعة الشمس وتزيد شعور المواطنين بانخفاض الحرارة.

انخفاض الحرارة وزيادة نشاط الرياح

وأضافت «غانم»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وجومانا ماهر، أنّ نشاط الرياح تتراوح سرعته بين 30 إلى 40 كيلومترا في الساعة على مدار اليوم، ما يزيد شعور المواطنين بانخفاض درجات الحرارة وبرودة الطقس بصورة أكبر.

وأوضحت عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنّ الأجواء الشتوية نهارًا تتراوح بين مائلة للبرودة ومعتدلة على أغلب المناطق الشمالية حتى القاهرة الكبرى وبعض المناطق من شمال الصعيد، دافئة على بعض المناطق بجنوب الصعيد وجنوب سيناء نهارا، أما فترات الليل ستظل درجات الحراة منخفضة خاصة بفترة الليل المتأخر والصباح الباكر.

أسباب سقوط الأمطار

وأشارت غانم، إلى أنّ درجات الحرارة الصغرى ليلا تسجل 14 مئوية في القاهرة الكبرى، ما يجعل الأجواء باردة على أغلب الأنحاء، شديد البرودة بالمناطق الجديدة وشمال الصعيد، منوهة بأنّ تزايد فرص سقوط الأمطار يرجع إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة والمنخفض الجوي الموجود بطبقات الجو العليا، وأن الأمطار التي تستمر منذ أول أمس ستكون اليوم بين متوسطة وخفيفة.