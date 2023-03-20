الأرصاد: طقس مائل للبرودة ونشاط لحركة الرياح والعظمى بالقاهرة 20 مئوية

قالت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن مصر تمر هذه الفترة من العام بمرحلة انتقالية يحدث بها تقلبات جوية حادة وسريعة، تتمثل في انخفاض وارتفاع درجات الحرارة، مشيرة إلى أنه يسود البلاد منذ أول أمس انخفاض بدرجات الحرارة على كل محافظات الجمهورية.

العظمى بالقاهرة 20

وأضافت «غانم»، في مداخلة هاتفية مع الإعلاميين آية جمال الدين وأسماء يوسف ببرنامج «8 الصبح»، على فضائية «DMC»، أن درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى اليوم من المتوقع أن تسجل خلال فترة النهار 20 مئوية، مع وجود نشاط للرياح يزيد من شعور المواطنين بانخفاض درجات الحرارة، خاصة أن الكتل الهوائية المؤثرة على الطقس هي هوائية شمالية قادمة من جنوب أوروبا، ومنخفضة بدرجات حرارتها.

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن هناك امتدادا لمنخفض جوي موجود بطبقات الجو العليا يساعد على تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة والتي تحجب جزء من أشعة الشمس، وتزيد من شعور المواطنين بانخفاض درجات الحرارة.

أجواء شتوية تمامًا على أغلب المحافظات

وأشارت إلى أن الأجواء اليوم ستكون ما بين مائلة للبرودة لمعتدلة، وأجواء شتوية تمامًا على أغلب المحافظات الشمالية حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، ودافئة على جنوب الصعيد خلال فترات النهار، وأجواء باردة خلال فترات الليل خاصة ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر، لتكون الصغرى مساءًا 14 درجة مئوية، غير أنه مع تزايد نشاط الرياح سيشعر المواطنين أنها أقل من هذه النسبة.

ولفتت إلى أن شمال الصعيد والمدن الجديدة ستكون الأجواء بها شديدة البرودة خلال فترات الليل مع انخفاض درجات الحرارة بصورة ملحوظة، منوهة عن أن اليوم هو آخر يوم في فصل الشتاء، ليبدأ غدًا فصل الربيع بصورة رسمية والذي سيستمر لمدة 3 أشهر لتبدأ درجات الحراة بالإرتفاع خاصة مع قدوم الكتل الهوائية من المناطق الصحراوية، ليكون الإرتفاع طفيف وتدريجي.