ضبط شخصين غسلا 25 مليون جنيه عن طريق تأسيس أنشطة تجارية وشراء أراضي

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين، لأحدهما معلومات جنائية، وسبق اتهامه في قضية مخدرات، ومحبوس احتياطياً على ذمتها.

ترويج المخدرات

وضُبط الشخصان لاتهامهما بالاتجار وترويج المواد المخدرة، وتربحهما وجمعهما مبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضي والمعاملات مالية، وإيداع جزء من تلك المبالغ المالية بالبنوك ومكاتب البريد وإجراء عمليات سحب وإيداع بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقدرت تلك الممتلكات بـ25 مليون جنيه تقريباً.