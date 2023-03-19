فرص عمل للشباب بالجيزة.. الشروط المطلوبة وطريقة التقديم

أعلنت محافظة الجيزة عبر منشور على الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» توفير جهاز رعاية وتشغيل الشباب بالمحافظة فرص عمل بشركة الجيزة لصناعة الكابلات الكهربائية.

نوعية الوظائف المطلوبة بجهاز رعاية وتشغيل الشباب بالمحافظة

وحددت محافظة الجيزة نوعية الوظائف والشروط التي أعلن عنها جهاز رعاية وتشغيل الشباب بالمحافظة «فرص عمل » بشركة الجيزة لصناعة الكابلات الكهربائية وهي كالتالي

** أولا: مساعدين فنيين إنتاج

- المؤهل : متوسط أو فوق المتوسط ويفضل خريجي المدارس الصناعية ودبلوم المعاهد الفنية الصناعية «تجاري» وخريجي الجامعة العمالية.

- السن: لايزيد عن 30 سنة

- مدة العمل: 8 ساعات يوميا

- الخبرة: لايشترط الخبرة

- المزايا: تأمين طبي واجتماعي.

- زيادات سنوية.

- وسيلة الانتقال: وسائل مواصلات من وإلى الشركة.

** ثانيا: أمن إداري

الخبرة: يشترط الخبرة

- السن: أقصي سن 35 سنة

مواعيد حضور المتقدمين بجهاز رعاية وتشغيل الشباب بالجيزة

وحدد جهاز رعاية وتشغيل الشباب في الجيزة، مواعيد حضور المتقدمين للراغبين في الوظيفة التوجه إلى مقر جهاز رعاية وتشغيل الشباب في 300 ميدان الجيزة، بعمارة النبراوي - الدور الثاني يوميا من الأحد وحتى الخميس من الساعة العاشرة صباحًا حتى الثانية عصر، ويمكن التواصل من خلال الاتصال بالمقر عبر أرقام التليفونات التالية «35711198 - 35730825».