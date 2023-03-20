وزيرة التضامن: جارِ إعداد 1000 رائد مجتمعي للمشاركة في التوعية الأسرية

أكّدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أنَّه في إطار محور تعزيز الوعي والتثقيف المجتمعي، فقد تمّ التعاون مع دار الإفتاء المصرية ومؤسسة الأزهر الشريف والكنيسة المصرية لتوحيد الرسائل التوعوية الدينية والاجتماعية وتمّ زيادة عدد الرائدات إلى 15 ألف رائدة مجتمعية بفضل توجيهات الرئيس السيسي بزيادة قدرها 450%.

وأضافت القباج، خلال كلمتها في احتفال يوم المرأة المصرية والأم المثالية لعام 2023، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي وقرينته السيدة انتصار السيسي، الذي تنقله قناة «إكسترا نيوز»، أنَّه جارِ تعبئة 1000 رائد مجتمعي رجل لأول مرة لاستهداف الرجال بحملات التوعية، كما نفذت الرائدات حملات للتوعية بالتنسيق مع رجال الدين والرائدات الاجتماعيات لتصل إلى 21 ملايين من المواطنين بهدف تعزيز السلوكيات الإيجابية والقضاء على الوعي الزائف وإعلاء قيمة المرأة والأسرة والبيئة والمجتمع والوطن والمواطنة.

وتابعت أنَّه جرى الانتهاء من تدريب 5 ملايين و800 ألف من الشابات والشباب المقبلين على الزواج على البرنامج الرئاسي الذي جرى إطلاقه باسم مودة للحفاظ على كيان الأسرة المصرية ووصلت الحملة الإعلامية التي تستهدف الحد من الطلاق والتفكك الأسري إلى 25 مليون مواطن.

وأشارت إلى زيادة مراكز استقبال النساء ضحايا العنف لتصل إلى 11 مركزًا بالإضافة إلى مركز لمجابهة الاتجار بالبشر بزيادة نسبتها 22%، كما وجه الرئيس بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لإدراج هذا المنهج قبل التخرج وبالتنسيق مع وزارة العدل لإقراره بالالتزام قبل الزواج.