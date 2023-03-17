التضامن توقع اتفاقية مع شركة مطوفي حجاج الدول العربية

وقع أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشؤون العمل الأهلي، والمدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتيسير الحج على اتفاقية تحسين خدمات المشاعر المقدسة، مع شركة مطوفي حجاج الدول العربية موسم حج 1444 /2023 .

مواعيد التقديم لأعضاء الجمعيات الأهلية

وأشارت التضامن إلى أن باب التقديم لأعضاء الجمعيات الأهلية الراغبين الحج لموسم حج 1444ه -2023م، متاح حتى يوم حتى الاثنين القادم الموافق 20 مارس الجاري، مؤكدة على أنه لن يلتفت لأي طلب يقدم بعد هذا التاريخ.

شروط التقدم للحج

ووضعت التضامن عددا من الشروط الواجب توافرها في الراغب لأداء فريضة الحج هذا العام منها:

لم يسبق للمتقدم أداء فريضة الحج طوال حياته.

- لا يقل سن الرجال عن 25 عاما.

- وجود مرافق للمتقدم لأصحاب الإعاقة الحركية والبصرية التي تتطلب حالتهم وجود مرافق لهم.

- أن تكون الجمعية أو المؤسسة مقيدة قبل 1 يناير 2023 ولم يوقع عليها أي جزاءات نتيجة مخالفات قانونية أو مالية ثبتت بحقها بحكم نهائي.

- أن يكون كامل الأهلية لأداء مناسك الحج.

- يشترط وجود محرم شرعي للسيدات أقل من 45 عامًا ولا يقل عمره عن 18 عامًا.

- أن يكون أحد أعضاء الجمعية العمومية للجمعية الأهلية المسجل بعضويتها عند تقديم الطلب.