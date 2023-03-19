«التضامن» تكشف تفاصيل الاستعدادات النهائية لحفل تكريم الأمهات المثاليات

قالت نيرمين منصور مدير الإدارة العامة لشؤون تنمية الأسرة بوزارة التضامن الاجتماعي، إن هناك اهتمامًا كبيرًا جدًا من قبل الوزارة لاحتفالية عيد الأم، لافتة إلى أن الاستعدادت لهذه الاحتفالية بدأت منذ ديسمبر الماضي.

شهر مدة تقدم الطلبات للمسابقة

وأضافت «منصور» في مداخلة هاتفية مع الإعلاميين أسماء يوسف وأية جمال الدين ببرنامج «8 الصبح» على فضائية «dmc»، أن باب التقدم لمسابقة عيد الأم بدأ يوم 6 ديسمبر الماضي، واستمر حتى يوم 6 يناير الماضي، مشيرة إلى أنه تم التقدم بـ 660 طلبًا للترشح لمسابقة الأم المثالية، وانطبقت الشروط على 424 طلبًا.

وأوضحت مدير الإدارة العامة لشؤون تنمية الأسرة بوزارة التضامن الاجتماعي، أنه تكونت لجان محلية بمديريات التضامن الاجتماعي، التي تم التقدم لها بالطلبات، لكي يتم اختيار عدد من الملفات التي تم تقديمها باللجان المركزية، إذ تقدم 113 طلبًا لاختيار الأمهات.

الأمهات الفائزات بلقب الأم المثالية

وأشارت إلى أنه تم اختيار 136 أمًا، من بينهن 27 أمًا مثالية من 27 محافظة وأم بديلة واحدة وهي أم قامت برعاية طفل من كريمي النسب داخل أسرتها، وأم من مؤسسة الرعاية قامت بتربية أبنائها داخل مؤسسة الرعاية، وأم مثالية من ذوي الإعاقة واستطاعت أن تتحدى الإعاقة وقامت بتربية أبنائها تربية سليمة، وأم مثالية لابن من ذوي الإعاقة حاصل على بطولات رياضية أو فنية أو علمية، وأم حاصلة على مشروع من مشروعات التمكين الاقتصادي وتمكنت من تغيير المستوى الاقتصادي والاجتماعي للأسرة، وأم متطوعة في قرى «حياة كريمة»، إضافة إلى رائدة اجتماعية متميزة وبنفس الوقت أم بأسرة.