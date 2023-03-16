«التضامن» تعلن أسماء الأمهات المثاليات 2023 على مستوى الجمهورية

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، أسماء الأمهات المثاليات 2023، على مستوى الجمهورية، مشيرة إلى أن 36 سيدة فازت بلقب الأم المثالية وهن كالتالي:

1-هدى عبد اللطيف محمود مصطفى كفر الشيخ.

2- عزيزة أحمد عمر عبد ربه الوادي الجديد.

3- ميرفت السيد محمد السويس.

4- نوال إبراهيم خليل من الأقصر.

5- هدى إبراهيم محمود صالح أسيوط.

6- سوزان منصور عبد الله من المنوفية.

7- جميلة السيد على خضر من البحر الأحمر

8- حيات أحمد حسين من بورسعيد.

9- صفاء على عبد الوهاب من بني سويف.

10- عايدة محمد السيد من القليوبية.

11 - نادية الله مبارك من الإسماعيلية.

12- ابتسام حسن حسين من شمال سيناء.

13 - هويدا فؤاد من مرسى مطروح.

14 - حليمة سلامة عبد السميع من الفيوم.

15- فضيلة سيد أحمد من الغربية.

16- حمدية عبد الله قنا.

17- هدى محمد عبادى من الإسكندرية.

18- رضا عبد الحميد من أسوان.

19- فاتن حسين من سوهاج.

20- راعوث لوكاس وردخان شنودة من القاهرة.

21- فيروز السيد رمضان من جنوب سيناء.

22- سمية إبراهيم عبد العزيز من دمياط.

23- زينب عبد المقصود من المنيا.

24- ميرفت إبراهيم من الشرقية.

25- بدرية مصطفى من البحيرة.

26- السيدة سليمان مصطفى من الجيزة.

27- إيمان أحمد من الدقهلية.

الأم المثالية البديلة على مستوى الجمهورية

نوال عبد العظيم محمد من محافظة المنوفية.

الأم البديلة لمؤسسات الرعاية

آمنة على نصر من السويس

الأم المثالية من ذوي الإعاقة هي عيوشة حسن من محافظة بورسعيد

الأم المثالية لابن من ذوي الأعاقة

سهير الحسيني بيومي من الشرقية

الأم الحاصلة على مشروع التمكين الاقتصادي

مريم شاوول من محافظة قنا .

الأم المتطوعة حياة كريمة، هي امتياز السيد شديد من محافظة المنوفية

الرائدة الريفية المثالية على مستوى الجمهورية، هي ذكية محمد صابر من محافظة دمياط.

الأم المثالية على مستوى الجمهورية «أم شهيد من القوات المسلحة »، هي فاطمة السيد مصطفى من الشرقية

الأم مثالية على مستوى الجمهورية «شهيد شرطة»، هي فايزة أحمد سليم كساب من محافظة الدقهلية