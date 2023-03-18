وكيل «الرياضة» بالقليوبية يتابع 10 مراكز شباب ضمن مبادرة حياة كريمة

تابع الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، صباح اليوم، عددا من مراكز الشباب التي تم تطويرها ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

شملت المتابعة 10 مراكز شباب تم تطويرها ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وهي (منشاء الكرام، تل بني تميم، كفر طحوريا، طحوريا، كفر الشرفاء، العسايلة، كفر الصهبي، القلزوم، والشيخة سالمة، والأحراز)، وجميعها تابعة لإدارة شباب شبين القناطر بالقناطر الخيرية.

المتابعات الميدانية المستمرة لمراكز الشباب

وأكد «الصبروط» خلال الجولة، أن المتابعات الميدانية المستمرة لمراكز الشباب والهيئات الشبابية والمراكز التابعة للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة» تأتي ضمن توجيهات الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إيمانا بضرورة تكثيف المتابعة الميدانية للتأكد من سير أعمال التطوير الإنشائي والبنية التحتية التي تقوم المبادرة بتوفيرها للمواطن المصري من خلال تطوير مراكز الشباب وإبراز دور الدولة المصرية، وما تحققه من إنجازات نحو الجمهورية الجديدة، مشيرا أن وزارة الشباب والرياضة جزءا أساسيا من استراتيجية الدولة المصرية نحو التطوير الإنشائي وتطوير البرامج والأنشطة والخدمات نحو غد أفضل.

المبادرة الرئاسية حياة كريمة

جدير بالذكر أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة شملت في المرحلة الأولى 28 مركز شباب بالقليوبية تابعة لقطاع شبين القناطر، بما تتضمنه من أعمال تطوير وبناء مقرات إدارية، وملاعب، وأسوار للملاعب والمراكز وغرف خلع الملابس وغيرها.