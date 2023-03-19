«الحياة الآن».. مباشر: 6.5 مليون جنيه تكلفة إنشاء مدرسة جواد حسني بالبحيرة

رصدت كاميرا برنامج «الحياة الآن» المذاع عبر فضائية «الحياة»، الانتهاء من إنشاء مدرسة جواد حسني الثانوية المشتركة بمركز أبو حمص في محافظة البحيرة، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

«حياة كريمة» في مركز أبو حمص

وقال محمد عمر، رئيس الوحدة المحلية لقرية جواد حسني بمركز أبو حمص، البحيرة، إنه تم إنشاء العديد من المشروعات القومية التابعة للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة» في مركز أبو حمص بشكل عام وقرى جواد حسني بشكل خاص، إذ أنه تم تدشين المدراس والوحدات الصحية ومشروعات الغاز الطبيعي بالإضافة إلى إقامة 9 محطات صرف صحي.

وأضاف «عمر»: «كان لا يوجد مدارس ثانوي من قبل، لذلك تم إنشاء مدرسة جواد حسني الثانوية المشتركة لكي تخدم حوالي 120 تابع بدلا من توجه الطلاب والطالبات لمركز أبو حمص بهدف تلقي العلم»، متابعًا أن جواد حسني شهدت العديد من المشروعات الكثيرة لحياة كريمة مثل إقامة المجمع الزراعي والمجمع الخدمي والوحدة البيطرية وغيرهم.

تفاصيل مدرسة جواد حسني الثانوية

وتعد مدرسة جواد حسني الثانوية المشتركة ضمن 29 مدرسة أنشأتها مبادرة «حياة كريمة» في مركز أبو حمص بالبحيرة، ومُقامة على مساحة 2100 متر مربع، وتتكون من مبنى يضم 12 فصلا دراسيًا، وتستوعب 420 طالبا وطالبة.

ويجدر الإشارة إلى أن تكاليف إنشاء مدرسة جواد حسني الثانوية المشتركة بمركز أبو حمص في محافظة البحيرة تبلغ 6.5 مليون جنيه، كما أن هذا المشروع وفر 200 فرصة عمل، ويخدم 80343 نسمة بجواد حسني وتوابعها: زاوية نعيم، دير أمس، الجرادات، الرزقة، كفر حصام، الصخرة.