وزيرة التضامن: سداد ديون 5 آلاف غارمة بتكلفة 207 ملايين جنيه

قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إنَّ المرأة تحتل النصيب الأكبر في المعاشات أو المستحقين عنها بنسبة 60% وبإجمالي 6 ملايين و500 ألف بطاقة.

وأضافت القباج، خلال كلمتها في احتفال يوم المرأة المصرية والأم المثالية لعام 2023، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي وقرينته السيدة انتصار السيسي، الذي تنقله قناة «إكسترا نيوز»: «أما المؤمن عليهم، فإن المرأة تحتل النصيب الأصغر، نصيبها 24% بإجمالي 3 ملايين و300 ألف مؤمن عليهن، وهذا يعني أن نسبة كبيرة من النساء العاملات غير مدرجات بالحماية الاجتماعية وهنّ من العمالة غير المنتظمة».

وأشارت إلى سداد ديون 5 آلاف غارمة بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والعدل، إذ أنهنّ محكوم عليهنّ بتكلفة إجمالية 207 ملايين جنيه من أجل إخلاء سبيلهنّ أو التصالح في حكم صدر ضدهنّ، كما أنَّ 830 ألف سيدة معيلة ومطلقة تحصل على خدمات دعم نقدي غمام من الوزارة او صندوق تأمين الأسرة لدى بنك ناصر الاجتماعي بتكلفة سنوية قدرها 5 مليارات جنيه وبنسبة زيادة 32%.

وأوضحت أنّ نحو مليون سيدة من ذوي الإعاقة والمسنات وهنّ الأولى بالرعاية والتوقير والتكريم تحصلنّ على خدمات الحماية والرعاية بتكلفة قدرها 2.4 مليار جنيه سنويًا.