«القباج» تسلم جوائز للفائزين بمسابقة برنامج «5 تركيز» على الإذاعة المصرية

سلمت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي جوائز للفائزين بمسابقة وزارة التضامن الاجتماعي في الإذاعة المصرية، والتي تم إطلاقها خلال شهر رمضان المعظم، حيث فاز 60 متسابقًا بجوائز مادية نظير إجاباتهم على الأسئلة التي طُرحت في برنامج الوزارة «5 تركيز» على شبكة البرنامج العام، خلال شهر رمضان الماضي.

وحضر توزيع الجوائز محمد نوار رئيس الإذاعة المصرية، ورضا عبد السلام رئيس شبكة القرآن الكريم، والدكتور محمد لطفي رئيس شبكة البرنامج العام، والإعلامية نادية مبروك رئيس شركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات، وشيرين فتحي المستشار الإعلامي لوزارة التضامن الاجتماعي والمشرف على برامج وزارة التضامن الاجتماعي في الإذاعة المصرية.

شراكة بين وزارة التضامن الاجتماعي والإذاعة

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن هناك شراكة كبيرة بين وزارة التضامن الاجتماعي والإذاعة المصرية، والتي تهدف إلى الاهتمام والوصول للمواطن من أجل التوعية بخدمات وأنشطة الوزارة والتواصل مع المواطنين في إطار حرص وزارة التضامن الاجتماعي علي الوصول لكل بيت مصري، وذلك لتقديم كافة خدماتها المتنوعة في مختلف الفئات العمرية للأطفال والشباب والسيدات وكبار السن والمسنين وذوي الإعاقة والأسر المنتجة والجمعيات الأهلية.

وأضافت «القباج»، أن الوزارة حريصة كل الحرص على أن تستمع للمواطنين وكل آرائهم واقتراحاتهم بشأن الخدمات المقدمة وأيضا انتقاداتهم وشكواهم، لافتة إلى تواصل وزارة التضامن الاجتماعي جاء مع الإذاعة المصرية وإذاعة القرآن الكريم والبرنامج العام وأيضا القاهرة الكبري للوصول للبيوت المصرية، مؤكدة على تأثير القوة الناعمة في تشكيل الوعي.

مشروعات مشتركة

ومن جانبه عبر محمد نوار، رئيس الإذاعة المصرية، عن سعادته بالشراكة والتعاون البناء مع وزارة التضامن الاجتماعي، مشيرا إلى البرامج التي تقدمها الإذاعة المصرية ومحطات البرنامج العام والقاهرة الكبري خاصة إذاعة القرآن الكريم والتي يستمع إليها أكثر من 45 مليون شخص، حيث تقدم تلك البرامج بالشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعي.

وأكد رئيس الإذاعة المصرية أنه يتم الإعداد حاليًا لعدد من المشروعات، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، لتقديم العديد من البرامج التي تهتم وتوضح دور وأنشطة وخدمات الوزارة، والتي تستهدف الأطفال والشباب وكبار السن والمسنين وذوي الإعاقة على أن يتوسع ذلك النشاط خلال الفترة المقبلة.