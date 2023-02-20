عدد مرات استلام بونات العيش من المخابز البلدية لأصحاب بطاقات التموين

أقرت وزارة التموين والتجارة الداخلية، تعديلات جديدة على منظومة الخبز المدعم، التي تضمن 23 مليون بطاقة تموين يستفيد عليها نحو 71 مليون مواطن من العيش البلدي بواقع 5 أرغفة يوميا لكل فرد مدرج على البطاقة، إذ شملت التعديلات الجديدة تنظيم عدد مرات طباعة بونات صرف العيش، دون المساس بعملية صرف الخبز نفسه.

عدد مرات طباعة بونات صرف العيش

وأوضحت مصادر في وزارة التموين، أنّه وفقا لقرار الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، فإنّ عدد مرات استلام بون صرف الخبز أصبحت 3 فقط طوال الشهر بدلا من إصدار البون مع كل عملية صرف للعيش.

وتابعت المصادر، أنّ البون كان يتم استخراجه من ماكينة الصرف نحو 30 مرة طوال أيام الشهر للأسرة صاحبة البطاقة، أو بعدد عمليات صرف العيش، لكن بداية من الآن سيتم إصدار 3 مرات فقط على مدار الشهر دون النظر لعدد عمليات صرف العيش».

حصة بطاقة التموين من الخبز المدعم

وتتيح وزارة التموين للأسرة صاحبة بطاقة التموين صرف العيش بعدد الأرغفة المخصصة للبطاقة يوميا وفقا لعدد الأفراد المدرجين على البطاقة، إذ تقر منظومة الدعم 5 أرغفة يوميا لكل فرد، وبالتالي تحصيل البطاقة المدرج عليها 4 أفراد على سبيل المثال على 20 رغيفا يوميا بسعر جنيه، فيما تحصل البطاقة المدرج عليها فردين فقط على 10 أرغفة يوميا.