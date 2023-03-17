التموين في رمضان.. مواعيد جديدة لصرف العيش وإرجاء أقساط المخابز

حدد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، آلية عمل التموين في رمضان، التي جاءت بتحديد مواعيد عمل المخابز خلال شهر رمضان الكريم، مع تحديد إرجاء تحصيل الأقساط ‏المستحقة على أصحاب المخابز البلدية، إذ سيتم تحصيل مستحقات شهر أبريل في شهر مايو ‏‏2023.

صرف التموين في رمضان ومواعيد عمل المخابز

وتعمل منافذ بقالي التموين في رمضان كما هي، يوميا لصرف السلع التموينية المستحقة لحاملي البطاقات التموينية، فيما تختلف مواعيد عمل المخابز خلال شهر رمضان 2023، وجاءت وفقا للقرار الوزاري كالتالي:

** السماح لماكينات صرف الخبز بالمخابز البلدية بالعمل من الساعة 8 صباحًا وحتى الساعة 5 مساء.

** السماح لبعض المخابز المستثناة بالعمل فترة مسائية حتى الساعة 9 مساء بناءً على طلبات المخابز.

** تتولى كل مديرية تموين بالمحافظة تنظيم عمل المخابز بكل منطقة بما يضمن توافر الخبز البلدي طوال اليوم وبعد الإفطار وذلك تيسيراً للمواطنين في الحصول على حصة الخبز المقررة لهم.

** كتابة مواعيد العمل الجديدة بواجهة المخابز بخط واضح وظاهر للمواطنين.

** تكثيف الرقابة والمتابعة على المخابز البلدية والسياحية لمتابعة الالتزام بالأوزان والأسعار المقررة للخبز البلدي والسياحي.

** مطلوب من كل مديرية من مديريات التموين تقديم إخطار إلى قطاع الرقابة والتوزيع بتقرير عن الحالة التموينية بدائرة المديرية قبل حلول وأثناء شهر رمضان المبارك على الفاكس رقم 27956457.