متى يبدأ فصل الربيع رسميا؟.. «معلومات المناخ» يجيب

قال الدكتور محمد فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ والنظم الخبيرة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إنّ البداية الرسمية لفصل الربيع ستكون غدا الثلاثاء، وسيستمر حتى 21 يونيو، لمدة تصل إلى 92 يوما.

وأضاف أنّ فصل الربيع له العديد من السمات، أهمها زيادة في درجة حرارة النهار والدفء ليلا، دون عودة للأجواء الباردة مرة أخرى، إلا مناوشات يائسة قبل دخول الصيف، كما سيكون بداية الإحساس بحرارة الجو في أوساط النهار، وزيادة كبيرة في الرطوبة الجوية والحرة والندى الغزير صباحا، وأيضا زيادة فرق درجات الحرارة بين النهار والليل.

طقس الربيع يرسم خريطة المحاصيل الزراعية

وفيما يتعلق بالزراعات القائمة، أشار رئيس مركز معلومات تغير المناخ إلى أشهر الربيع الثلاثة، التي تبدأ من 15 مارس الجاري وتستمر حتى 15 يونيو، تعد أهم فترة في الموسم الزراعي، وهي المحدد لشكل الموسم بأكمله، أما ربيع بارد مكمل لفصل الشتاء، ليطيل من موسم التزهير أو يؤخر العقد أو يربك موسم الفاكهة، أو ربيع دافيء حار ينضم لفصل الصيف في عجلة من أمره، ويتسبب في إنهاء موسم التزهير مبكرا أو ظهور الأجيال الاولى من حشرات وأمراض الاجواء الدافئة الحارة.

أهم المحاصيل الزراعية وفقا لطقس الربيع

وأكد «فهيم» أنه في الربيع المهادن المعتدل، ستتحول بعض المحاصيل إلى التزهير على حساب النمو الخضري، وهي أصناف الفاصوليا والطماطم والباذنجان والفراولة، كما ستتوقف بعض المحاصيل عن التزهير تماما، وتتجه إلى مرحلة النضج مباشرة وهي الفول البلدي والكمون والشمر واليانسون والكراوية، كما سيكون بداية إزعاج الأمراض الفطرية والبكترية المحبة للرطوبة الحرة.