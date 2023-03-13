«الأرصاد الجوية» تكشف موعد بداية فصل الربيع وانتهاء الشتاء

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن موعد بداية فصل الربيع وانتهاء فصل الشتاء جغرافيا، والتي ستكون خلال أسبوع واحد من اليوم، وترصد السطور التالية موعد بداية فصل الربيع وانتهاء فصل الشتاء، وفقا لتصريحات الدكتورة منار غانم، عضو هيئة الأرصاد الجوية.

وأوضحت غانم لـ«الوطن»، أنّه وفقا للحسابات الجغرافية، فإنّ نهاية فصل الشتاء ستكون يوم 20 مارس الجاري، أي بعد نحو 7 أيام من الآن، وموعد فصل الربيع سيكون الثلاثاء 21 مارس.

درجات الحرارة في طقس الأيام المقبلة

وعن درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة، أكدت هيئة الأرصاد الجوية، انخفاض الحرارة بين 8 إلى 9 درجات، حيث يسود طقس بارد نهار وشديد البرودة ليلا.

درجات الحرارة الثلاثاء 14-3-2023

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 14.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 18والصغرى 13.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 15.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 22 والصغرى 12.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 15.

درجات الحرارة الأربعاء 15-3-2023

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 15.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 19 والصغرى 13.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 16.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 21 والصغرى 12.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 15.