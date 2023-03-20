محافظ بني سويف يفتتح توسعات خطوط إنتاج بمصانع كوم أبو راضي باستثمارات 700 مليون جنيه

زار الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، منطقة كوم أبوراضي الصناعية، والتي تضمنت افتتاح توسعات وخطوط إنتاج جديدة بالمصانع وتفقد بعض المشروعات الاستثمارية لمتابعة منظومة العمل والدفع بقطاع الاستثمار والصناعة، وذلك ضمن برنامج ميداني تم إعداده لافتتاح مشروعات خدمية واستثمارية، في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي مارس 2023.

خط إنتاج سيراميك

بدأ المحافظ الجولة بافتتاح خط إنتاج بمصنع الشركة الدولية لصناعية السيراميك «روندي» بتكلفة 500 مليون جينه «توسعات» على مساحة 35 ألف متر تقريبا ويعمل به نحو 500 عامل، وبطاقة إنتاجية تتراوح ما بين 15 ألفا إلى 17 ألف متر في اليوم، ويستخدم أحدث التقنيات الحديثة في صناعية السيراميك وفق الاشتراطات الفنية والبيئة.

خط إنتاج تعبئة النباتات الطبية والعطرية

كما افتتح المحافظ خط الإنتاج الجديد بمصنع مجموعة القلعة الزراعية «بايو» بطاقة 11 طنا في 8 ساعات، ويعمل في مجال الأعشاب وفرز وتجهيز وتعبئة النباتات الطبية والعطرية، حيث تبلغ المساحة الإجمالية للمصنع 125 ألف متر تقريبا، وباستثمارات تصل إلى 269 مليون جينه، ويعمل به نحو 270 عاملا، ويصدر إنتاجه لعدة دول أوروبية منها ألمانيا وأسبانيا وهولندا وبولندا.

محافظ بني سويف يتفقد مصنع لإنتاج العلف

واختتم محافظ بني سويف زيارته بتفقد مصنع شركة نيو هوب إيچيبت الزراعية المحدودة، واستمع لعرض موجز عن طبيعة نشاط الشركة التي تعمل في مجال إنتاج علف الدواجن بأنواعه (ناعم / محبب)، حيث أوضح مسؤولو المصنع أن الشركة تعتبر ثاني شركة ذات مسئولية محدودة مملوكة بالكامل من قبل مجموعة نيو هوب في مصر، والتي دخلت حيز التشغيل رسميًا في يونيو 2016، وتبلغ مساحتها نحو 30 ألف متر باستثمارات إجمالية تقدر بنحو 65 مليون جنيه، ويشمل المصنع خطين للإنتاج بطاقة إنتاج 200 ألف طن سنويا من المنتجات الرئيسية التي تشمل علف دواجن التسمين والدجاج البياض.