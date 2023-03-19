15 ميزة لحاملي كارت الخدمات المتكاملة.. اعرف شروط الاستفادة

يتيح كارت الخدمات المتكاملة عددًا كبيرًا من المزايا لحامليه من ذوي القدرات الخاصة، فهو عبارة عن كارت ذكي يتم استخدامه للتحويلات النقدية، كما يقدم عدد من الخدمات لذوي الهمم منها الرعاية الصحية والتأهيلية، ومزايا الحماية الاجتماعية التي يتم توفيرها بعد الدراسة الاجتماعية.

شروط الاستفادة من كارت الخدمات المتكاملة

- التقرير الطبي يتم إرساله إلكترونيًا من خلال التبادل الشبكي بين وزارتي الصحة والتضامن الاجتماعى، بعد إجراء الكشف الطبي والتسجيل على موقع المجالس الطبية المتخصصة.

- تقديم صور شخصية للشخص ذوي الهمم مقاس 4*6.

-3 صور بطاقة شخصية.

- تقديم شهادة ميلاد مميكنة.

- 3 صور طبق الأصل لشهادة الميلاد.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، مزايا كارت الخدمات المتكاملة، وفقا لوزارة التضامن الاجتماعي.

15 ميزة لحاملي كارت الخدمات المتكاملة

1- التعامل مع حاملها أمام جميع الجهات الحكومية على أنه من ذوي الهمم.

2- خصومات على وسائل النقل والمواصلات.

3- دخول المناطق الأثرية والمتاحف مجانا.

4- خصومات على الأندية الرياضية.

5- الإعفاء من الضرائب.

6- الحصول على سكن حكومي مناسب.

7- الدمج في المدارس.

8- الجمع بين معاشين.

9- الإعفاء من الرسوم الجمركية على السيارات.

10- الكشف المجاني في المستشفيات.

11- الدمج في المعاهد والجامعات.

12- التعيين بنسبة 5% من عدد العاملين.

13- الإعفاء الجمركي على السيارات المجهزة لأصحاب بطاقات الخدمات المتكاملة.

14- الإعفاء الجمركي على الأجهزة التعويضية.

15- خصومات على اشتراكات مراكز الشباب.