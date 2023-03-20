سقوط أمطار خفيفة ونشاط الرياح بالإسماعيلية.. والمحافظة ترفع حالة الطوارئ

شهدت محافظة الإسماعيلية ظهر اليوم الاثنين، سقوط أمطار خفيفة على أنحاء المدينة، مع انتشار الغيوم والسحب المنخفضة وانخفاض درجة الحرارة بالتزامن مع الاضطرابات الجوية التي تشهدها بعض المحافظات.

وانتشترت الغيوم في سماء مدينة الإسماعيلية ومراكز فايد وأبوصوير والقنطرة شرق والقنطرة غرب مع سقوط أمطار على المراكز، فيما انخفضت حدة الأمطار والغيوم على مراكز التل الكبير والقصاصين.

رفع حالة الطوارئ في الإسماعيلية

وانتشرت سيارات رفع المياه على مدار الساعات الماضية في الشوارع الرئيسية والميادين التي قد تشهد تراكم للمياه خلال الساعات القليلة المقبلة.

وحذرت الصفحة الرسمية لديوان عام المحافظة، المواطنين من أمطار الاسماعيلية وحالة الطقس خلال الساعات المقبلة، والتي قد تشهد سقوط أمطار خاصة على الطرق السريعة والصحراوية.

كما حذرت المواطنين من حركة الرياح التي وصلت سرعتها إلى 34 كيلومترا في الساعة، مطالبة المواطنين الابتعاد عن الأشجار وأعمدة الإنارة والمباني المتهالكة لعدم تعريض حياتهم للخطر.

الأرصاد الجوية: سحب منخفضة وأمطار خلال ساعات

وقال بيان رسمي للهيئة العامة للأرصاد الجوية إن السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة تتكاثر على شمال البلاد يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة مع آخر يوم فصل الشتاء.

وأضاف بيان الأرصاد الجوية أن الغطاء السحابي يعمل على تقليل ساعات سطوع أشعة الشمس، كما تنشط الرياح الشمالية الغربية التي تعمل على زيادة الإحساس ببرودة الطقس.