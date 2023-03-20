«المحليات» تتابع مشروعات «حياة كريمة» في قريتي أتليدم وكفر خزام بالمنيا

واصلت الوحدات المحلية في محافظة المنيا، جهودها في تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصري، الذي يستهدف 192 قرية و757 تابعا بنطاق 5 مراكز مستهدفة، بالإضافة لإدراج مركزي سمالوط وبني مزار، بإجمالي 102 قرية من أعمال المبادرة، وذلك بهدف التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجاً في الريف والمناطق العشوائية وتوصيل كافة الخدمات والمرافق والخدمات لكافة فئات المواطنين.

مشروعات صرف صحي بقري أبوقرقاص

وتابعت محلية أبوقرقاص، مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقرية أتليدم والتي تضم مشروعات الصرف الصحي بقري سفاي ومنشأة النصر وساقية موسي ونزلة السرو (محطات رفع) ومشروع الصرف الصحي لقرية ساقية موسى (خط الانحدار وتغطية الأبيار وخط طرد)، وإنشاء مركز طبي تأمين صحي شامل بقرية اتليدم، ومشروع إنشاء الوحدة الصحية بقرية نزلة حرز، ومشروع إنشاء وحدة صحية بسفاى، إنشاء مركز تنمية الأسرة والطفل باتليدم، وإنشاء سوق حضاري بقرية منشأة النصر، وإنشاء مجمع الخدمات الزراعية باتليدم ومشروع إنشاء مدرسة نزلة السرو (تعليم أساسي).

يأتي ذلك ضمن جهود الوحدة المحلية في المتابعة المستمرة لمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة للوقوف على معدلات ونسب التنفيذ ودفع عجلة العمل والتأكد من الالتزام بتنفيذ الأعمال وفقا للمواصفات الفنية والجودة المتبعة.

تقديم الدعم لإنجاز مشروعات كفر خزام

كما تابعت الوحدة المحلية لمركز ديرمواس المشروعات الجاري تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمجلس قروى كفر خزام، وذلك للوقوف على سير العمل ومتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات، مع تقديم كافة أوجه الدعم وتذليل أي عقبات لضمان سرعة إنجاز المشروعات والانتهاء منها وفقاً للجدول الزمني المعد لدخولها الخدمة والتيسير على المواطنين من أبناء القرية والقرى التابعة لها.