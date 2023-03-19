إصابة سيدة وشقيقتها إثر اصطدام ملاكي بعامود إنارة بصحراوي المنيا

أصيبت سيدة وشقيقتها، اليوم الأحد، وذلك إثر اصطدام سيارة ملاكي بعامود إنارة بالطريق الصحراوي الشرقي القديم، أمام قرية بني خالد التابعة لمركز سمالوط، في شمال محافظة المنيا.

اصطدام سيارة ملاكي بعامود إنارة

تلقي اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، اخطارا من غرفة عمليات النجدة، باصطدام السيارة رقم 4896 ن ق ج، ملاكي، بعامود إنارة بالطريق الصحراوي الشرقي القديم جنوب كارتة تحصيل رسوم بني خالد في شرق النيل بمركز سمالوط.

بانتقال الأجهزة الأمنية والفحص وإجراء التحريات الأولية تبين وقوع الحادث بسبب السرعة، مما أسفر عن إصابة كلا من: مهجة عثمان كامل 61 عاما، باشتباه كسر بالساق، وشقيقتها حياة النفوس عثمان 50 عاما، باشتباه كسر بالساق، وتقيمان بمدينة المنيا الجديدة.

التحفظ علي السيارة تحت تصرف النيابة العامة

تم نقل المصابتين إلي مستشفي المنيا العام لتلقي العلاج، وتم التحفظ علي السيارة الملاكي تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق، وانتقل فريق من الوحدة المحلية لمركز سمالوط لرفع وإصلاح عامود الإنارة.

وأصيب قبل قليل 9 أشخاص من اسرة واحدة، إثر نشوب حريق في منزل بعزبة الحاج قنديل التابعة لمركز ديرمواس في أقصي جنوب محافظة المنيا، بسبب تسرب الغاز الطبيعي.