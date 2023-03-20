البنوك العالمية تراقب آثار صفقة «كريدي سويس».. تراجع أسواق وانخفاض أسهم

تذبذبت الأسواق، بعد إعلان بنك «يو بي إس»، أنه سيستحوذ على بنك «كريدي سويس»، في صفقة قام بها منظمون سويسريون في الولايات المتحدة.

وقالت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، إن الاستحواذ على «كريدي سويس» من قبل «يو بي إس»، أكبر بنك في سويسرا، يهدف إلى تهدئة القلق المتزايد في الأسواق بشأن القطاع المالي العالمي، واستمر هذا القلق اليوم الاثنين، مع انخفاض أسهم البنوك وتقلب الأسواق في جميع أنحاء العالم بين المكاسب والخسائر، حيث قام المستثمرون بتقييم تداعيات الصفقة التي تم ترتيبها على عجل يوم أمس الأحد من قبل المنظمين السويسريين، لإنقاذ بنك كريدي سويس من حافة إفلاس غير منظم.

تراجع الأسواق الآسيوية وهبوط الأسهم الأوروبية

وتراجعت الأسواق في آسيا وهبطت الأسهم الأوروبية عند الفتح قبل تقليص خسائرها، وكانت العقود الآجلة في الولايات المتحدة متأرجحة من الخسائر إلى المكاسب، يأتي ذلك بعد خسائر فادحة تم تسجيلها يوم الجمعة الماضية، ما يعني أن تحركات نهاية الأسبوع لدعم البنوك، والتي تضمنت، بالإضافة إلى الاستحواذ على «كريدي سويس»، وصفقة بين البنوك المركزية الكبرى لجعل التمويل بالدولار متاحًا بسهولة أكبر والاستحواذ على أجزاء من البنك، فمنذ انهيار بنك «سيجنتشر» لم تهدأ الأعصاب.

انخفاض الأسواق الأوروبية

واُفتتحت الأسواق الأوروبية على انخفاض، مع التركيز على البنوك، كما تراجعت أسهم «يو بي إس» بنحو 5 في المائة في زيورخ، حيث أدت مخاطر وتعقيد الاستحواذ على بنك كريدي سويس إلى توقف نسبي لعمل المستثمرين، وتراجع مؤشر أكبر البنوك في أوروبا بنحو 2 بالمئة وسط إعادة تقييم لقيمة البنوك بشكل عام.

خسائر الأسواق في آسيا

وفي آسيا، أغلقت الأسواق بخسائر، حيث انخفض مؤشر نيكي 225 في طوكيو بأكثر من 1٪، وهبط مؤشر هانج سينج في هونج كونج بأكثر من 2٪.

وكانت العقود الآجلة للأسهم لمؤشر «إس آند بي 500» في الولايات المتحدة، والتي تمنح المستثمرين القدرة على المراهنة على المؤشر قبل بدء التداول، ثابتة تقريبًا، بعد تسجيل الخسائر في التداول المبكر، يوم الجمعة، انخفض «إس آند بي 500» بنسبة 1.1 في المائة، وهو أكبر انخفاض له في أسبوع.

وانخفض سهم بنك فرست ريبابليك، الذي كان موضوع محاولة إنقاذ من قبل منافسين أكبر ضخوا المليارات في المؤسسة التي تتخذ من سان فرانسيسكو مقراً لها، أكثر من 30 في المائة يوم الجمعة الماضية، ويشير التداول إلى انزلاق حاد آخر عندما تفتح الأسواق في وقت لاحق من اليوم الاثنين، وتم تخفيض التصنيف الائتماني لشركة فرست ريبابليكمن قبل «إس آند بي جلوبال» يوم أمس الأحد، للمرة الثانية في أقل من أسبوع.