تحرير 13 محضر إشغال طريق في مركز ديرمواس بالمنيا

واصلت الوحدات المحلية تكثيف حملات رفع الإشغالات بصفة دورية، تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بعدم التعدي على الطريق العام، وعدم السماح للمنشآت التجارية والمحال والمطاعم باستغلال أرصفة المشاة ومسار الطريق في وضع الإشغالات، وذلك لتوفير حرم آمن لسير المواطنين وضمان عدم إعاقة الحركة المرورية.

إزالة أي تعديات على حرم الطريق العام

ونفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديرمواس حملة مكبرة لرفع الإشغالات وإزالة أي تعديات على حرم الطريق العام بشوارع المدينة وخلق سيولة مرورية، حيث أسفرت الحملة عن تحرير 13 محضر إشغال طريق.

ومن جانبه، أكد عامر طه، رئيس مركز ومدينة ديرمواس، أن الوحدة المحلية بالتنسيق مع الأجهزة المعنية مستمرة في تنفيذ حملات إزالة التعديات والإشغالات لردع المخالفين والتعامل الفوري حيال أي مخالفات.

متابعة تنفيذ مشروعات حياة كريمة

كما تابعت الوحدة المحلية لمركز ديرمواس المشروعات الجاري تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمجلس قروي كفر خزام، وذلك للوقوف على سير العمل ومتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات مع تقديم كافة أوجه الدعم وتذليل أي عقبات لضمان سرعة إنجاز المشروعات والانتهاء منها وفقاً للجدول الزمني المعد لدخولها الخدمة والتيسير على المواطنين من أبناء القرية والقرى التابعة لها.