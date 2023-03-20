تفاصيل شخصية ريم مصطفى في مسلسل سره الباتع.. تعمل مرشدة سياحية

تخوض النجمة ريم مصطفي السباق الرمضانى المقبل بمسلسل «سره الباتع» المقرر عرضه على قناتي ON والحياة ومنصة Watch it، وتجسد ريم خلال أحداث العمل شخصية سارة التي تعمل مرشدة سياحية وتبحث عن سر السلطان حامد وذلك من خلال ورقة قديمة بها العديد من الألغاز الخاصة بمقاومة السلطان حامد للحملة الفرنسية.

مسلسل سره الباتع إخراج خالد يوسف

وانتهت ريم مصطفى يوم الأربعاء الماضى من تصوير دورها بالكامل في المسلسل المستوحى من رواية «سره باتع» للأديب الراحل يوسف إدريس، وبمعالجة درامية وسيناريو وحوار وإخراج خالد يوسف، والعمل دراما عصریة تاریخیة أحداثها تدور بين زمنين.. العصر الحاضر وعصر الحملة الفرنسية على مصر في العام 1798.

60 فنان في مسلسل سره الباتع لأحمد فهمي

ويشارك في بطولة العمل أكثر من 60 ممثلا وممثلة من مختلف الأجيال أبرزهم أحمد فهمي، ريم مصطفى، أحمد السعدني، حنان مطاوع، حسين فهمي، نجلاء بدر، عمروعبد الجليل، بيومي فؤاد، صلاح عبد الله، هالة صدقي، أحمد وفيق، منة فضالي، أحمد عبد العزيز، محمود قابيل، عايدة رياض، خالد سرحان وآخرين من الفنانين المصريين والعرب.

وقدمت ريم مصطفى في النصف الثاني من العام الماضي بطولة مسلسلين الأول «طير بنا يا قلبي» والذي شارك في بطولته بسمة، دنيا ماهر، محسن محيى الدين، نور محمود، ليلى حسين، إبرام سمير، عمرو عبد العزيز، هالة فاخر، أحمد صيام، إسماعيل فرغلي، الطفلة ريما مصطفى، الطفل سليم مصطفي، والثاني «دوبامين» من 15 حلقة وشارك في بطولته محمد كيلاني وباسل الزارو وبسنت شوقي.

أما في رمضان الماضى فعرض لريم مصطفى، مسلسل «suits بالعربي» الذي شاركت في بطولته إلى جانب آسر ياسين، أحمد داود، صبا مبارك، تارا عماد، محمد شاهين، مصطفى درويش، وضيوف الشرف أسماء جلال، هدى المفتي، خالد كمال، ناردين فرج، سلمى أبو ضيف، ملك بدوي، وسيناريو وحوار محمد حفظي وياسر عبد المجيد وإخراج عصام عبد الحميد.