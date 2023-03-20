السيسي: يزداد فخري بما وصلت إليه المرأة المصرية وما حققته من إنجازات

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنَّ اليوم يتجدد فيه سعادته وفخره بلقاء عظيمات مصر، العظيمات في القوة والحكمة والصبر والتضحية وعشق الوطن وحفظ هويته وأصالته.

وأضاف رئيس الجمهورية، في كلمته خلال احتفالية المرأة المصرية والأم المثالية لعام 2023، التي يحضرها مع قرينته السيدة انتصار السيسي، وتنقلها فضائية «إكسترا نيوز»: «أستهل حديثي إليكم اليوم بتقديم خالص التحية والتقدير للمرأة المصرية، أقول لكل سيدة وفتاة، لكل أم وزوجة وابنة، كل عام وأنتم مبعث فخر لمصر، وأنتم صوت الضمير ورمز التضحية والرحمة، كل عام وأنتِ مصدر السعادة والبهجة والداعمة في وقت الشدة».

وتابع: «يزداد فخري كل عام، ونشهد ما وصلت إليه المرأة المصرية وما حققته من إنجازات في جميع المجالات، ومع شعوري بالفخر، يزداد يقيني بأهمية مواصلة تعزيز حقوق المرأة باعتبار ذلك هو الطريق القويم نحو إقامة مجتمع صحي ومتوازن يستند إلى العدل والانصاف ويستفيد من جميع الطاقات الكامنة في بناته وأبنائه».