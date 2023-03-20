«العربي لحقوق الإنسان»: قرار الرئيس بالعفو عن الغارمات يؤكد تقديره لدور المرأة

أكد عبد الجواد أحمد، رئيس المجلس العربي لحقوق الإنسان، وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن القرار الجمهوري بالعفو عن الغارمات، يأتي في توقيته، ويؤكد على الإرادة السياسية في تقديرها لدور المرأة المصرية، وتوقيته الهام باحتفال الدولة بعيد الأم.

الإفراج عن جميع الغارمات

وأضاف «أحمد» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن قرار العفو الرئاسي عن الغارمات، جاء تزامنا مع عيد الأم؛ ليعبر عن إرادة سياسية حقيقة، وشهادة تقدير للمرأة المصرية، فضلا عن اهتمام الدولة المصرية ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي بالمرأة.

وتابع، بأن اهتمام الدولة بالمرأة له أوجه متعددة، بدأت مسبقا بالاهتمام بزيادة تعيينها في الهيئات القضائية والنيابة العامة، وصولا بالقرار الأخير الصادر اليوم بالعفو عن الغارمات على هامش الاحتفال بعيد الأم، ليؤكد أن هناك إرادة حقيقة للاهتمام بالمرأة المصرية الأم والقاضية، حتى الغارمات شملتهم هذه الإرادة بالعفو عن عدد كبير منهم.

وأشار رئيس المجلس العربي لحقوق الإنسان، القرار الجمهوري يأتي استكمالا للاهتمام بالمرأة، ودعم مشاركتها من خلال الاحتفال والعفو عن الغارمات المتعثرين منهم، ما يعد تمكينًا للمرأة المصرية غير القادرة، بخلاف أنه تقدير لها أيضا، من دعمها وتفعيل مشاركتها في جميع الجوانب.

وطالب عبد الجواد أحمد، بوضع حلول جذرية لظاهرة الغارمات، والتي يتم فيها استغلال أوضاع المرأة غير القادرة، بأن تضع الحكومة المصرية حلولا جذرية للحد من هذه الظاهرة، ووضع حد لها.

عدد المفرج عنهم

وقرر الرئيس عبدالفتاح السيسي، العفو الرئاسي عن كل الغارمين والغارمات ممن يقضون عقوبات بمراكز الإصلاح والتأهيل والإفراج عنهم، قبل حلول رمضان، وذلك خلال كلمته في احتفالية المرأة المصرية والأم المثالية لعام 2023، التي يحضرها مع قرينته السيدة انتصار السيسي، وتنقلها فضائية «إكسترا نيوز».

وقال الرئيس السيسي: «تحدّثت مع وزير الداخلية، وقال لي خرجوا النهاردة معززين مكرمين، 85 غارمة وحتى الغارمين».