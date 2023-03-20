السيسي: المرأة المصرية كلمة السر ومفتاح الكلام.. وسنمضي نحو المستقبل بأفضل ما يكون

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّ توثيق الطلاق يستهدف حماية المجتمع والحفاظ على سلامته وحفظ حقوق الناس، وإذا أراد الزوج الانفصال فعليه توثيقه، وأي حديث آخر لن يعتد به.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في احتفالية المرأة المصرية، التي يحضرها مع قرينته السيدة انتصار السيسي، وتنقلها قناة إكسترا نيوز، أنّ قانون توثيق الطلاق به أكثر من 100 بند، ليرد عليه المستشار عمر العدل وزير العدلك «الأحكام الموضوعية تجاوزت 180 مادة، وهناك أحكام إجرائية، ننفذ مشروعا إجرائيا وموضوعيا، لإلغاء الـ6 قوانين السابقة التي تنظم الأحوال الشخصية».

وأوضح الرئيس السيسي، أنّ المرأة المصرية كانت دائما هي كلمة السر ومفتاح الكلام ومنتهاه وطاقة العطاء والصبر والتحمل وأيقونة الإصرار والعزيمة والنجاح، متابعا: «وطننا هذا هو شعبه وهؤلاء هم رجاله ونساؤه لا يخشى عليه، كلي ثقة أنّنا سنمضي في طريق الأمل والمستقبل بأفضل ما يكون بإذن الله، أشكركم وكل عام وأنتم بخير، وتحيا مصر».