السيسي: الدولة تتصدى لمشكلات المجتمع.. وصندوق دعم الأسرة يحمي الأولاد

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّ الدولة تتصدى لمشكلات المجتمع من خلال منظومة متكاملة، موضحا أنّ صندوق دعم الأسرة، يستهدف حماية المنزل من الانهيار حال انفصال الزوجين، وحماية الأولاد والزوجة من الحاجة، بغض النظر عن الحالة المادية للزوجة.

جاء ذلك خلال كلمة الرئيس السيسي، في احتفالية المرأة المصرية 2023، التي يحضرها رفقة قرينته السيدة انتصار السيسي، وتنقلها قناة إكسترا نيوز.