الاتحاد الأوروبي يناقش خطة مساعدات عسكرية بملياري دولار لأوكرانيا

أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، أنه يناقش خطة بقيمة ملياري دولار من أجل تزويد أوكرانيا بالأسلحة والذخيرة، وفقا لشبكة «بي بي سي».

خطة بقيمة ملياري دولار لدعم أوكرانيا

جاء ذلك خلال اجتماع وزراء الخارجية والدفاع بالاتحاد الأوروبي في بروكسل اليوم، يناقشون خطة بقيمة ملياري دولار لمساعدة أوكرانيا في إعادة بناء مخزونها من الذخيرة.

من جانبه، أشار جوزيب بوريل، مفوض السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، إلى احتمالية وجود مشاكل في توريد الأسلحة إلى أوكرانيا، إذا فشل الاتحاد في الاتفاق على مبادرة مشتريات مشتركة اليوم.

وفي وقت سابق دعا «بوريل» إلى تخصيص مليار يورو من أجل إمداد أوكرانيا بمساعدات عسكرية طارئة تشم الأسلحة والذخيرة، وذلك من جانب الدول الأعضاء من الاحتياطات الاستراتيجية الخاصة بها.

كما أشار الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، وفي وقت سابق، إلى احتياج بلاده إلى الإمدادات الحيوية التي تشمل الأسلحة والذخيرة لدعمها في أزمتها مع روسيا، فيما جاء اجتماع بروكسل استجابة لندائه العاجل.

الأزمة الروسية الأوكرانية

يشار إلى أن الأزمة الروسية الأوكرانية دخلت عامها الثاني، وكانت قد بدأت في 24 فبراير 2022؛ إذ تبادلت موسكو وكييف الهجمات الصاروخية على مدار 12 شهرا، وكثفت منها روسيا خلال الفترة الماضية، مستهدفة البنية التحتية الحيوية ومنشآت الطاقة والكهرباء في أوكرانيا، وأدت إلى نزوح نحو 10 ملايين الأوكرانيين، إلى جانب أزمة الغذاء والطاقة العالمية، فيما يواصل الغرب إمداد أوكرانيا بالمساعدات الإنسانية والعسكرية لمساعدتها في أزمتها مع روسيا.