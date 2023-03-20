«التموين» تطلق غرفة عمليات لمتابعة ‏توافر السلع قبل شهر رمضان

أكد الدكتورعلي المصيلحي، وزير التموين ‏والتجارة الداخلية، إنشاء غرفة عمليات مركزية في الوزارة ‏لمتابعة توافر السلع واسطوانات البوتاجاز، وحالة الأسواق، وعمل المخابز ومنافذ ‏صرف السلع التموينية ومحطات ‏الوقود.

وأشار المصيلحي في بيان صحفي، اليوم الاثنين، إلى أن «الغرفة المركزية في الوزارة ستتلقى تقريراً ‏يوميا من الغرف المركزية في المديريات، والغرف الفرعية التابعة ‏لها في المراكز والمدن، للتدخل حال أي طارئ».

غرفة عمليات مركزية بـ«‏القابضة للصناعات الغذائية»

وأضاف ‏وزير التموين أن الوزارة شكلت غرفة عمليات مركزية في الشركة ‏القابضة للصناعات الغذائية لمتابعة توافر السلع، وضخ السلع ‏التموينية لمنافذ الصرف ومخازن الجملة التابعة لها، ‏وغرفة عمليات مركزية في كل مديرية، بالإضافة لغرفة ‏عمليات في كل إدارة لمتابعة الحالة التموينية وتوافر ‏السلع، والمرور على المخابز ومنافذ الصرف ومستودعات ‏البوتاجاز.‏

مواعيد عمل المخابز

من جانبه، أكد أحمد كمال، المتحدث الرسمي للوزارة، ومعاون ‏وزير التموين والتجارة الداخلية، صدور تعليمات من الدكتور علي المصيلحي لمديريات التموين، بتسيير حملات يومية لمتابعة الأسواق، ‏متابعة وانضباط عمل المخابز ومنافذ صرف التموينية ومحطات ‏الوقود، والتأكد من توافر السلع في معارض أهلا رمضان، والتزام ‏أصحابها بالأسواق المعلنة.

وأشار إلى أن غرف العمليات ‏المركزية والفرعية ستساهم في معرفة ما يجرى على الأرض ‏تموينياً وسلعياً في كل لحظة، مؤكدا أن المخابز ستعمل خلال شهر ‏رمضان من الساعة 8 صباحا حتى الخامسة مساء، مع السماح ‏لبعض المخابز بالعمل في الفترة المسائية حتى الساعة التاسعة، ‏كما وجه بإرجاء تحصيل الأقساط المستحقة ‏علي أصحاب المخابز البلدية عن شهر أبريل إلى شهر مايو.