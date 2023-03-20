«التموين» تطلق غرفة عمليات لمتابعة توافر السلع قبل شهر رمضان
كتب:
وفاء الصعيدي
03:06 م | الإثنين 20 مارس 2023
وزارة التموين
أكد الدكتورعلي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنشاء غرفة عمليات مركزية في الوزارة لمتابعة توافر السلع واسطوانات البوتاجاز، وحالة الأسواق، وعمل المخابز ومنافذ صرف السلع التموينية ومحطات الوقود.
وأشار المصيلحي في بيان صحفي، اليوم الاثنين، إلى أن «الغرفة المركزية في الوزارة ستتلقى تقريراً يوميا من الغرف المركزية في المديريات، والغرف الفرعية التابعة لها في المراكز والمدن، للتدخل حال أي طارئ».
غرفة عمليات مركزية بـ«القابضة للصناعات الغذائية»
وأضاف وزير التموين أن الوزارة شكلت غرفة عمليات مركزية في الشركة القابضة للصناعات الغذائية لمتابعة توافر السلع، وضخ السلع التموينية لمنافذ الصرف ومخازن الجملة التابعة لها، وغرفة عمليات مركزية في كل مديرية، بالإضافة لغرفة عمليات في كل إدارة لمتابعة الحالة التموينية وتوافر السلع، والمرور على المخابز ومنافذ الصرف ومستودعات البوتاجاز.
مواعيد عمل المخابز
من جانبه، أكد أحمد كمال، المتحدث الرسمي للوزارة، ومعاون وزير التموين والتجارة الداخلية، صدور تعليمات من الدكتور علي المصيلحي لمديريات التموين، بتسيير حملات يومية لمتابعة الأسواق، متابعة وانضباط عمل المخابز ومنافذ صرف التموينية ومحطات الوقود، والتأكد من توافر السلع في معارض أهلا رمضان، والتزام أصحابها بالأسواق المعلنة.
وأشار إلى أن غرف العمليات المركزية والفرعية ستساهم في معرفة ما يجرى على الأرض تموينياً وسلعياً في كل لحظة، مؤكدا أن المخابز ستعمل خلال شهر رمضان من الساعة 8 صباحا حتى الخامسة مساء، مع السماح لبعض المخابز بالعمل في الفترة المسائية حتى الساعة التاسعة، كما وجه بإرجاء تحصيل الأقساط المستحقة علي أصحاب المخابز البلدية عن شهر أبريل إلى شهر مايو.