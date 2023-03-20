رقم واتساب وزارة التموين.. يستقبل الشكاوى ضد التجار والبقالين والمخابز

يستقبل رقم واتساب وزارة التموين شكاوى المواطنين ضد التجار والبقالين والمخابز سواء المتلاعبين بالأسعار الرسمية المعلنة أو المتلاعبين بالأسعار ومحتكري السلع، فضلا عن مراقبة المخابز البلدية بشأن مواعيد عملهم ووزن وسعر رغيف العيش البلدي.

رقم واتساب وزارة التموين

ويختص رقم واتساب وزارة التموين، الذي أعلنه الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والخاص بجهاز حماية المستهلك، وهو 9999 7777 015 لتلقي شكاوى المواطنين للتيسير على المواطنين والمستهلكين في تقديم شكواهم وسرعة حلها، بالتزامن مع الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك على الرقم 19588.

أرقام شكاوى التموين 2023

وأوضحت وزارة التموين والتجارة الداخلية، طريقة أخرى وإضافية لتقديم شكاوى التموين بخلاف أرقام جهاز حماية المستهلك، وهي التواصل مع منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، من خلال الاتصال بالخط الساخن على الرقم 16528.

تكثيف الرقابة التموينية

ووجّهت وزارة التموين، مديرياتها على مستوى المحافظات، بتكثيف الرقابة التموينية بالتعاون مع حملات مفتشي جهاز حماية المستهلك، لضبط الأسواق ووقف تلاعب التجار بالأسعار خلال شهر رمضان الكريم، محذّرة من تحرير قضية تموينية لأي تاجر أو صاحب مخبز يتلاعب بسعر ووزن السلع المعروضة لديه.