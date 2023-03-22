حبس تاجر حشيش بعرب غنيم في حلوان وعرضه على الطب الشرعي

أمرت نيابة حلوان الجزئية، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالإتجار بالحشيش الخام، وحاول توزيع بضاعته على عملائه بدائرة قسم شرطة حلوان، وأمرت ضباط المباحث باستعجال التحريات حول الواقعة.

عرض المتهم على المعمل الكيميائي

وأمرت نيابة حلوان الجزئية بعرض المتهم على المعمل الكيميائي بمصلحة الطب الشرعي لإجراء تحليل المخدرات لبيان تعاطيه المخدرات من عدمه، كما أمرت بإرسال عينة من المضبوطات للمعمل الكيميائي لإعداد تقرير واف عنها.

حملة أمنية

البداية عندما خرج الرائد أحمد الدالي، معاون مباحث قسم شرطة حلوان، في حملة أمنية، وأثناء السير بمنطقة عرب غنيم دائرة القسم، اشتبه في المدعو «مصطفى.س.غ»، 27 عاما، عاطل ومقيم بعرب غنيم، وبتفتيشه عُثر معه على كمية كبيرة من مخدر الحشيش الخام، وهاتف محمول، ومبلغ مالي.

اعتراف المتهم

وبعرض المتهم على العقيد حسن السيسي، مفتش المباحث، أقر بحيازة المضبوطات بقصد الإتجار في المواد المخدرة، وأن المبلغ المالي متحصلات بيع تجارته الآثمة، وحُرر عن ذلك المحضر اللازم، وتباشر نيابة حلوان الجزئية لبدء التحقيقات.