«المنشآت الفندقية»: حركة السياحة الوافدة في الشتاء الأعلى خلال 10 سنوات

قال علاء عاقل، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن الحركة التي استقبلتها مدن الأقصر وأسوان والقاهرة خلال الموسم السياحي الشتوي 2022-2023 هي الأعلى خلال 10 سنوات الأخيرة، لافتا إلى أن نسب الإشغال بفنادق تلك المدن سواء الثابتة أو العائمة ظلت مرتفعة خلال فصل الشتاء الحالي، وتلك المدن تضم نمط السياحة الثقافية والأثرية.

إسبانيا وفرنسا وأمريكا أكثر الدول إرسالا للسياح

وأضاف لـ «الوطن» أن الحركة السياحية الوافدة إلى القاهرة والأقصر وأسوان من العديد من الدول وخاصة أسبانيا وفرنسا وأمريكا وبعض دول أمريكا اللاتينية كانت جيدة جدا خلال الموسم السياحي الشتوي الحالي، الذي يبدأ في شهر أكتوبر وحتى نهاية أبريل، موضحا أن عودة سياح الصين والهند لزيارة المدن الأثرية والثقافية بداية من العام الجاري بعد انقطاع لأكثر من 3 سنوات رفع من نسب إشغال الفنادق الموجودة بكل من الأقصر وأسوان خلال الشتاء الجاري.

حجوزات جيدة إلى المدن الأثرية خلال الصيف

وأوضح أن الحركة السياحية التي ستستقبلها المدن الأثرية والثقافية المصرية كالأقصر وأسوان والقاهرة خلال فصل الصيف المقبل ستكون أعلى من نظيرتها العام الماضي، مرجعا ذلك إلى وجود نسب طلب مرتفعة من سياح العديد من الدول على زيارة تلك المدن خلال العام الجاري.

وتابع رئيس لجنة تسييرأعمال غرفة المنشآت الفندقية، أن الحركة السياحية التي تستقبلها مصر خلال هذا العام وفقا لمعدلات الحجوزات الحالية والمستقبلية ستكون أعلى من العام الماضي، والذى زار مصر خلاله نحو 11.7 مليون سائح.