المنشآت الفندقية: نستهدف زيادة أعداد السياح الوافدين لمصر 40% خلال 2023

قال علاء عاقل، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية التابعة للاتحاد المصرى للغرف السياحية، إن القطاع السياحي المصري يستهدف تحقيق زيادة في الحركة السياحية الوافدة لمصر خلال العام الجاري بنسبة تتراوح ما بين 35 و40% بالمقارنة بالعام الماضي الذى زار مصر خلاله نحو 11.7 مليون سائح، لافتا إلى أن القطاع يستهدف أيضا حدوث نمو في الإيرادات المحققة خلال 2023 بنسبة تتراوح من 30 إلى 40% بالمقارنة بما جرى تحقيقه خلال عام 2022.

الربع الأول من العام الحالي

وأضاف لـ«الوطن» أنه وفقا لمعدلات الحجوزات الحالية والمستقبلية فإن أعداد السياح الوافدين لمصر خلال العام الجاري سيكون أعلى من الذين زاروها خلال العام الماضي، موضحا أن الربع الأول من عام 2023 شهد توافد عدد أكبر من السياح الذين زاروا مصر خلال ذات الفترة من عام 2022.

أيسلندا بدأت فى تسيير رحلات لمصر حاليا

وأشار إلى أن العام الجاري سيشهد زيادة في أعداد السياح الوافدين لمصر من العديد من دول العالم، لاسيما من الدول الأوروبية، وذلك بالمقارنة بأعداد السياح الذين وفدوا لمصر من تلك الدول العام الماضي.

وأوضح أن عام 2023 سيشهد وللمرة الأولى تنظيم رحلات سياحية من دولة ايسلندا إلى مصر.

وتابع: على الرغم من أن عدد سكان دولة أيسلندا لا يتعدى حاجز الـ380 ألف سائح، إلا أن الحركة السياحية الوافدة منها مهمة جدا حيث إن السائح الأيسلندى من ذوى الإنفاق المرتفع، فضلا عن أنها سوق سياحية جديدة وواعدة.

وأوضح رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، أن الحركة السياحية التي ستستقبلها مصر خلال فصل الصيف المقبل ستكون جيدة للغاية، وأعلى من نظيرتها خلال العام الماضي.

وأشار إلى أن الأقصر وأسوان، وعلى الرغم من ارتفاع درجات الحرارة بهما خلال الموسم السياحي الصيفى المقبل، إلا أن هناك حجوزات عديدة من وكالات سياحية أجنبية لتسيير رحلات إليهما خلال الصيف المقبل.