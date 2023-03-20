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عاجل.. «تنظيم الاتصالات» يعلن مواعيد عمل شركات المحمول في رمضان

كتب:

حسن عثمان
04:10 م | الإثنين 20 مارس 2023
أرشيفية

أرشيفية

أصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، توجيهات بشأن أوقات عمل منافذ بيع مشغلي خدمات الاتصالات والأوقات الخاصة بالتعامل مع الجمهور طوال فترة شهر رمضان المبارك.

مواعيد قبل الإفطار

وأوضح الجهاز في بيان، أنّ المواعيد قبل الإفطار طوال أيام الأسبوع، من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الساعة الرابعة عصرًا، ويوم الجمعة من الساعة الواحدة والنصف ظهرًا وحتى الساعة الرابعة والنصف عصرًا.

مواعيد بعد الإفطار

ولفت إلى أنه بعد الإفطار طوال أيام الأسبوع، تكون المواعيد من الساعة الثامنة مساءً حتى الساعة الحادية عشرة مساءً، ويومي الخميس والجمعة من الساعة الثامنة مساءً حتى الساعة الحادية عشرة والنصف مساءً.

وبحسب البيان، تلتزم منافذ بيع مشغلي خدمات الاتصالات الموجودة في المراكز التجارية بالمواعيد المقررة بتلك المراكز.

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بقلم حسن عثمان