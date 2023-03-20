مصرع ربة منزل صدمها قطار في بني سويف

لقيت ربة منزل مصرعها، اليوم الإثنين، إثر تصادم قطار بها بالقرب من محطة قطار بني سويف، وجرى نقل جثتها بسيارة إسعاف إلى مستشفى بني سويف التخصصي، وإيداعها داخل ثلاجة الموتى تحت تصرف جهات التحقيق.

بلاغ بحادث اصطدام قطار بربة منزل في بني سويف

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بني سويف بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم قطار بسيدة بالقرب من محطة قطار مدينة بني سويف، أسفر عن وفاتها في الحال، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارة إسعاف إلى موقع البلاغ ونقل الجثة إلى المشرحة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة للوقوف على أسباب الواقعة.

إيداع الجثة مشرحة مستشفى بني سويف التخصصي

ودفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية إقليم شمال الصعيد فرع بني سويف تحت إشراف الدكتور أحمد صادق مدير الفرع بسيارة إسعاف إلى موقع البلاغ وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى بني سويف التخصصي.

تفاصيل وفاة سيدة صدمها قطار في بني سويف

وتبين أن السيدة المتوفاة تدعى «سماح.خ. ع» ربة منزل، تقيم بمنطقة عين شمس محافظة القاهرة.

وتحرر المحضر اللازم وجار اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة تمهيدا لاستصدار تصريح الدفن وتسليم الجثة إلى ذويها.