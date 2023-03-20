غرفة السياحة: مدة برنامج حج المستوى الاقتصادي البري والطيران تصل لـ25 يوما

قال علاء الغمري، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، إن مدة برامج الحج السياحي المستوى الاقتصادي (البري - طيران) تتراوح من 21 إلى 25 يوما، بينما تتراوح برامج الحج مستوى الـ5 نجوم ما بين 10 إلى 14 يوما.

3 مستويات للحج السياحى هذا العام

وأضاف لـ «الوطن» أن برامج الحج السياحي لهذا العام مقسمة لـ 3 مستويات، الأول: البري وجرى تخصيص عدد 4 آلاف تأشيرة له من حصة الحج السياحي، والثاني المستوى الاقتصادي طيران، وجرى تخصيص له 8 آلاف تأشيرة من تأشيرات الحج السياحي، أما الثالث فهو مستوى الحج فئة الـ5 نجوم، وجرى تخصيص 4 الآف تأشيرة له.

أقل مدة لإقامة حجاج السياحة بالمدينة المنورة 3 ليال

وأوضح أنه يجرى تقسيم حجاج السياحة وفقا لبرامج رحلاتهم إلى جزئين، الجزء الأول يسافر إلى مكة قبل مناسك الحج، والآخر يسافر إلى المدينة قبل أداء المناسك.

وأوضح أن الحجاج الذين سافروا إلى المدينة قبل أداء المناسك ذيهبوا لمكة بعد الانتهاء منها والعكس صحيح، موضحا أن الضوابط المنظمة للحج السياحي لهذا العام حددت أقل مدة لإقامة حجاج السياحة بالمدينة المنورة بـ3 ليال.

وأشار إلى أن أولى رحلات الحج السياحي لهذا العام، ستنطلق يوم 23 ذو القعدة من عام 1444 هجريا الموافق يوم 12 يونيو 2023 وذلك لرحلات الحج المستوى البري، على أن تنطلق رحلات الحج المستوى الاقتصادي طيران يوم 14 من شهر يونيو المقبل.

وأوضح أن آخر موعد لسفر حجاج السياحة من مصر إلى الأراضى المقدسة سيكون يوم 5 ذي الحجة الموافق 23 يونيو 2023، على أن تبدأ أولى رحلات عودة حجاج السياحة من الأراضي المقدسة يوم 14 ذو الحجة الموافق 2 يوليو المقبل.