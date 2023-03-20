محافظ البحر الأحمر يفتتح الممشى السياحي الجديد بالغردقة «صور»

افتتح اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، الممشى السياحي الجديد بمنطقة هاواي شمال مدينة الغردقة بحضور عدد من السياح من مختلف الجنسيات الأجنبية وملاك وأصحاب الفنادق والمنتجعات السياحية بالغردقة وعدد من العاملين بالقطاع السياحي وفرق المزمار البلدي على أنغام الربابة وسط تصفيق الأجانب وإعجابهم.

محافظ البحر الأحمر يفتتح الممشى السياحي

أشار اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر على هامش الافتتاح إلى أن الممشى السياحي الجديد بالغردقة يبلغ طوله 8 كيلومترات بتكلفة حوالي مائة مليون جنيه مصري بالمشاركة المجتمعية مع المستثمرين السياحيين ويضم مظلات ومساحات الخضراء وأشجار وإضاءة مميزة وكافيهات ومحلات سياحية ومظلات وأماكن انتظار سيارات، موضحا أن ممشى الغردقة الجديد يضاف إلى عدد من المماشي السياحية في المدينة الساحلية وهي الممشى السياحي بطريق القرى جنوب الغردقة وممشى النصر بشارع النصر وسط الغردقة وممشى فلفلة امتداد شارع شيراتون جنوب الغردقة وممشى ميريت بشارع الكورنيش.

على أنغام الربابة والمزمار البلدي افتتاح الممشى الجديد بمشاركة السياح

كشف سامح جمعة الخبير السياحي بالبحر الأحمر في تصريحات لـ«الوطن» أن افتتاح الممشى السياحي الجديد يخدم نزلاء ورواد عشرات الفنادق والمنتجعات السياحية شمال مدينة الغردقة، لافتا إلى أن حضور السياح الأجانب افتتاح الممشي والتقاط الصور التذكارية ونشرها على صفحاتهم على مواقع التواصل هو خير دعاية للسياحة في مدينة الغردقة.

الممشى السياحي الجديد

وأشار رضا الدخاخني نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة فنادق سياحية بالغردقة إلى أن فرق المزمار البلدي والتنورة شاركت في افتتاح الممشى السياحي الجديد الذي يبدأ من منطقة هاواي وحتى منتجعات الجونة شمالا على طول الساحل يعكس إظهار المظهر الحضاري والجمالي للمدينة وكونه ومتنفس سياحى الآلاف من المواطنين في مدينة الغردقة.