تطورات جديدة في سقوط عصابة غسلت 150 مليون جنيه من المخدرات

قرر قاضي المعارضات تجديد حبس تشكيل عصابي 15 يومًا على ذمة التحقيقات بتهمة غسل 150 مليون جنيه بالمنيا، بعدما ضبط رجال الشرطة المتهمين وعددهم 4 أشخاص، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة.

ضبط 4 أشخاص لقيامهم بالاتجار في المخدرات

أما عن تفاصيل الواقعة، فقد كانت البداية عندما تمكن رجال الشرطة من ضبط 4 أشخاص مقيمين بمنطقة ملوي التابعة لمحافظة المنيا لقيامهم بالاتجار وترويج المواد المخدرة، وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة ومحاولتهم غسل تلك الأموال.

وتبين من خلال تحريات رجال الشرطة في الواقعة أن المتهمين أسسوا أنشطة تجارية وعملوا في مجال شراء العقارات والأراضي والسيارات، وإيداع جزء من تلك المبالغ المالية بالبنوك ومكاتب البريد وإجراء عمليات سحب وإيداع بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

كما قُدرت أفعال الغسل بمبلغ 150مليون جنيه تقريبا، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

قانوني يوضح العقوبة

أما عن العقوبة القانونية، أوضح محمود عبدالله المحامى خلال حديثه لـ«الوطن»، أن قانون مكافحة غسيل الأموال الذي أصدره مجلس النواب السابق، وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال.

ونصت المادة 14 من قانون مكافحة غسيل الأموال أن «يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات ‏وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ‏ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال ‏المنصوص عليها فى المادة 2 من هذا القانون».