تجديد حبس تشكيل عصابي بتهمة النصب على راغبي السفر في الغربية

قرر قاضي المعارضات تجديد حبس تشكيل عصابي تخصص في النصب والاحتيال على راغبي السفر للخارج في الغربية 15 يومًا، بعدما أمرت النيابة العامة حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق، وسرعة إجراء التحريات بالواقعة، وتوجيه تهمة السرقة.

النصب والاحتيال على راغبي السفر

وصول بلاغ حيال 3 أشخاص، لتضررهم من أحد الأشخاص، بسبب النصب والاحتيال عليهم، والاستيلاء على أموالهم بزعم تسفيرهم، وتوفير فرصة عمل لهم بإحدى الدول.

وبالفحص وإجراء التحريات، تبين ممارستهم نشاط في مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للعمل بالخارج.

وعقب تقنين الإجراءات جرى ضبطه، وبمواجهته أقرّ بارتكابه الواقعة على النحو المُشار إليه، واتخذت الإجراءات القانونية.

محامي يوضح العقوبة

وعن عقوبة النصب والاحتيال، قال المحامي سمير عبدالعظيم، إنّه وفقًا لقانون العقوبات المعدل في 2020، يعاقب المتهم بالسجن لمدة تتراوح بين شهر و3 سنوات.

وأضاف «عبدالعظيم»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنَّ المادة 366 نصت على أنّ عقوبة النصب والاحتيال تتراوح بين شهر حتى 3 سنوات، كما أنّ عقوبة الشروع في النصب تختلف عن تهمة النصب، وتتراوح عقوبتها بين 24 ساعة حتى سنة، مع وضع المتهم تحت رقابة الشرطة مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين.