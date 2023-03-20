التصريح بدفن جثمان مدرس سقط من أعلى نخلة في الإسماعيلية

أمرت جهات التحقيق بمركز ومدينة فايد في الإسماعيلية، صباح اليوم الاثنين، بدفن جثمان مدرس خمسيني لقي مصرعه أمس الأحد، جراء سقوطه من أعلى نخلة قرب منزله بدائرة المركز.

وكانت قد انتدبت جهات التحقيق مفتش الصحة بمركز فايد لمعاينة الجثمان وبيان ما به من إصابات للتأكد من عدم وجود شبهة جنائية في وفاته وإنهاء تقرير سبب الوفاة.

تحريات المباحث: لا يوجد شبهة جنائية في الحادث

وكشفت التحريات الأولية لضباط المباحث الجنائية في مركز ومدينة فايد عدم وجود أي شبهة جنائية في الحادث، وسقوط المتوفى من أعلى نخلة كان يحاول تقليمها مساء أمس.

وكانت قد تحفظت الشرطة على جثمان «أحمد. ع»، 54 سنة، مدرس، ويقيم بدائرة المركز بمستشفى فايد التخصصي تحت تصرف جهات التحقيق لحين إنهاء التحقيقات والتصريح بدفن الجثمان.

واستمعت جهات التحقيق لأقوال شهود العيان من أقارب المدرس المتوفى وجيرانه ممن أكدوا سقوطه من أعلى النخلة، وطلب سيارة الإسعاف إلا أنه توفي في الحال.

تسليم جثمان المتوفى لأسرته

ومن المفترض أن تتسلم أسرة المدرس المتوفى جثمانه خلال الساعات القليلة المقبلة تمهيدا لدفنه في مقابر الأسرة بمركز فايد في الإسماعيلية.