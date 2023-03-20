غرفة السياحة: 90% نسبة إشغال الفنادق الثابتة بأسوان في النصف الأول من مارس

قال خيري محمد علي، رئيس مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بأسوان التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن نسب إشغال الفنادق الثابتة بأسوان خلال النصف الأول من شهر مارس 2023، تراوحت ما بين 85 إلى 90%، موضحا أن محافظة أسوان تمتلك نحو 2000 غرفة فندقية.

وأضاف لـ«الوطن» أن نسب إشغال الفنادق العائمة العاملة بين الأقصر وأسوان خلال النصف الأول من شهر مارس الجاري سجلت نحو 100%، وكل المراكب العائمة رفعت شعار كامل العدد خلال تلك الفترة.

وأشار إلى أن عدد الفنادق العائمة العاملة حاليا يبلغ نحو 150 فندقا، وهو أعلى رقم من الفنادق منذ جائحة كورونا التي ضربت العالم خلال أواخر عام 2019.

الموسم السياحي الشتوي

وأشار إلى أن الحركة السياحية التى استقبلتها الأقصر وأسوان خلال الموسم السياحي الشتوي الحالي كانت جيدة للغاية، لافتا إلى أن السياح الأسبان كانوا الأكثر تواجدا بتلك المدن خلال تلك الفترة، تلاهم سياح فرنسا وأمريكا وايطاليا وبلجيكا.

تدفقات سياحية كبيرة للأقصر وأسوان خلال الأسابيع المقبلة

وأوضح أن الأسابيع المقبلة تشهد تدفقات سياحية كبيرة لمدن الصعيد السياحية من سياح الدول الأوربية، ولاسيما أسبانيا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا، فضلا عن سياح الولايات المتحدة الأمريكية وبعض دول جنوب شرق أسيا، إضافة إلى سياح الصين والهند وذلك لقضاء فترة اجازات أعياد الربيع بالأقصر وأسوان، لافتا إلى أن تلك التدفقات ستبدأ من أواخر شهر مارس الجاري.