بطلة بفيلم «حلم العمر»: تعلمت الإنجليزية من الإنترنت.. ونفسي اشتغل في الإعلام

قالت سهيلة فتحي، إحدى بطلات فيلم «حلم العمر» المعروض في احتفالية «يوم المرأة العالمي»، والتي حضرها الرئيس عبدالفتاح السيسي والسيدة قرينته، إنها كانت تدرس بمدارس حكومية، ثم التحقت بإحدى المنح للدراسة في الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «السفيرة عزيزة» على شاشة dmc: «أخدت سنة قبل دخول الجامعة تعلمت فيها اللغة الإنجليزية لأن الدراسة في الجامعة بالإنجليزي، ولازم أتعلم لغة، وقدرت في السنة أتعلم اللغة، ودخت الجامعة الأمريكية وحاليا في أول سنة ليا في كلية الإعلام، وأحلم أن أدخل مجال الإعلام، وناوية أتخصص في الصحافة، ونفسي أدرس تسويق أو بيزنيس بجانب الإعلام».

تعلم اللغة هدف سهيلة

وتابعت: «اعتمادي بشكل أساسي على تعلم الإنجليزي كان بشكل كبير جدا على الإنترنت وقارئ الشاشة، والصعب شوية كان طريقة برايل لأن طباعتها كانت صعبة، ولكن الاعتماد على الموبايل واللاب توب كان أكتر».

دور الأسرة في حياة سهيلة

وأكدت أن والدتها وشقيقها هما الداعمان لها: «بعد وفاة والدي، أخويا كمل معايا ودايما بيوصلني الجامعة ويجيبني، ومقيمة في القاهرة وبرجع الشرقية كل أسبوعين، كما أن الجامعة توفر ميزات كثيرة وتساعدنا على أن نتعلم بشكل أفضل، ونتمنى إن كل الجامعات تساعد المكفوفين وتوفرلهم احتياجاتهم للتعلم».