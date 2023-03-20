عضو البحوث الإسلامية: من قال لزوجته «لو روحتي لأبوكي تبقي طالق» عليه صيام 3 أيام

قال الدكتور عبد الله النجار عضو مجمع البحوث الإسلامية، إن ما تم التوافق عليه في الطلاق إذا طلق الزوج زوجته فطلاقه واقع؛ لأنه لا يقول أحد لفظ الطلاق إلا إذا استحالت العشرة بينهم.

لفظ طالق على لسانه

وأشار «النجار» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير» مع الإعلامية عزة مصطفى، عبر قناة «صدى البلد»، إلى أن بعض الرجال يريد أن يثبت رجولته فيكون لفظ الطلاق على لسانه في كل كلامه، وبشأن توثيق الطلاق ففائدته في حفظ الحقوق المتعلقة بالمرأة والأبناء، والذي يريد أن يطلق يذهب لتوثيق الطلاق عند المأذون ويعطي للمرأة حقها.

حكم اليمين

وتابع عضو مجمع البحوث الإسلامية: جملة «لو روحتي لأبوكي تبقي طالق» دي تعليق قسمي وهذا حلف ولا يعتبر حكم طلاق لأنه يندرج تحت حكم اليمين، وكفارته صيام 3 أيام أو إطعام 10 مساكين، والمحافظة على الأسرة مقصد شرعي ووطني وأخلاقي.